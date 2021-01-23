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منقدرش نتجاوز.. السيسي يحسم الجدل حول مصدر تمويل المشروعات.. شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 12:58 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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نورهان رأفت
علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تساؤلات البعض عن مصدر التمويل الضخم للمشروعات، قائلا: "إحنا مفيش إجراء إلا بمخطط ويوجد برلمان بيراقب ومنقدرش نتجاوز".


وأضاف الرئيس  السيسي، خلال افتتاحه لمشروع الفيروز الاستزراع السمكي شرق مدينة بورسعيد: "أنا مينفعش يبقا قدامي فرصة مستفيدش منها".


في سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد، أن الدولة المصرية تسعى لرفع كفاءة الموانئ البحرية باستثمارات تصل لـ 50 مليار جنيه، موضحا أنه سبق وأن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من المشاريع المتعلقة بالمطارات، ومنها مطار سفنكس.
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