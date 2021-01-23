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السيسي: "ربنا يسهلنا كل الأمور ويجعلنا ممن لا يسلط علينا جنوده"

السبت 23/يناير/2021 - 01:15 م
السيسي
السيسي
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ياسمين القصاص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن الدولة والحكومة تتعامل مع شعبها بكل شفافية، والشعب يطلع على كل ما تفعله الحكومة، معقبا "بنطلع بجميع افتتاحنا من باب انكوا تكونوا معانا فيها"، مكملا أن جميع قادة الجيوش والشعب الهندسية فى جميع المناطق مسؤولة عن جميع المشروعات مع الدولة، وذلك للمتابعة والمراقبة المستمرة لجميع المشروعات.

وأضاف "الرئيس السيسي"، خلال افتتاح الاستزراع السمكي شرق بور سعيد، يجب أن يكون لكل مركز أو قرية شبابها الذين يقفوا بجانب الدولة فى تحقيق تطوير منطقتهم، متمنيا أن المنافسة بين هيئة المجتمعات و وزارة الإسكان تساعد على وجود 26 مركز لهؤلاء الشباب،  "ربنا يسهلنا كل الأمور ، وربنا يجعلنا ممن لا يسلط علينا جنوده".


وأوضح أن بمشروع الـ 1500 قرية وتطوير كل القرى المصرية، بهذا ستكون قضت الدولة على مشكلة الريف في مصر، ويبقى لها التفرغ لاي تعديات على تلك القرى بعد الانتهاء منها، لافتا الي ان الـ 1500 قرية لها 11 الف تابع وهي القرى والنجوع والبيوت المترامية الأطراف في نفس القرية.

وأشار إلي أن هذه هي مشكلة التخطيط والترتيب العمراني قديما، والتي وقعت الدولة في تبعيتها، مؤكدا: "احنا بنحاول نحل المسألة بقدر الإمكان، مشددا على مقولة: "احنا لازم ناخد خط على الريف"، ويعني بها ان نحل كل المشاكل المتعلقة بالريف "مرة واحدة" وعلى مستوى متوازي واحد وليس بشكل منفصل.
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