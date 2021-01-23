القصير: 90 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى مجال الزراعة

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لأول مرة منذ عام 2006 تم اعتماد في عام 2020، 14 منشأة معزولة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، لافتا أن هذا الاعتماد يساعد على تصدير الدواجن ومنتجاتها، حيث لم تكن في مصر أي منشأة معتمدة للتصدير، وبدأنا في التصدير بالفعل للخارج بعد اعتماد تلك المنشأت.





وتابع وزير الزراعة، خلال كلمته في افتتاح الرئيس السيسي مشروع الفيروز بشرق بورسعيد، أنه هذا الاعتماد دفع المربين والمنتجين الكبار بتقديم طلبات لاعتماد منشأتهم، ووصل عددهم 24 منشأة وجار اعتمادهم الفترة القادمة، الي جانب برنامج لدعم تحويل مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا الي التربية المغلقة، وهذا النموذج يؤدي إلى التحكم في درجة الحرارة والتحكم في التهوية وأسلوب التغذية.





وأوضح أن ذلك البرنامج يساعد في زيادة عدد الدورات وعدم توقف بعض المزارع في وقت البرودة، مشيرا إلى أن التربية المغلقة تساعد على استمرارية الإنتاج، إلى جانب التوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات الدواجن محليا مع بداية العام الماضي، وزود معهد الأمصال واللقاحات البيطرية خط جديد من عدد اللقاحات، ليصل عددها من 120 مليون جرعة إلى مليارى جرعة سنويا، وبدأ التشغيل التجريبي بها.





وأضاف أن قطاع الزراعة هو واحد من القطاعات الهامة والمؤثرة وبه استثمارات يصل حجمها إلى 90 مليار جنيه، ويستوعب 3 ملايين عامل، ويحقق 1.4 مليار جنيه، بطاقة تصل إلى 1.7 مليون طن، بالإضافة إلى التربية المنزلية فتصل إلى 1.8 مليون طن.



