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محافظات

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم بالجيزة

السبت 23/يناير/2021 - 02:42 م
غلق جزئي لشارع البحر
غلق جزئي لشارع البحر الأعظم
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محمد الصاحى

أعلنت محافظة الجيزة عن  إجراء قطع جزئي لشارع البحر الاعظم أمام عمارات البراملجى بالاتجاه القادم من ميدان المنيب إلى ميدان الجيزة  لمدة 3 أيام بدأت أمس الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الاعمال ستكون من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا وذلك لتنفيذ أعمال تحويل مسار خط انحدار الصرف الصحى بمطلع الطريق الدائرى من شارع البحر الأعظم فى المنطقة .

ونوهت المحافظة إلى أنه قامت الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الارشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

من جانبه،وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقآ للمواعيد المعلنة وذلك لعدم أعاقة الحركة المرورية بالمنطقة.

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