ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الفار يكشف مفاجآة غير متوقعة عن المزارع السمكية.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 02:47 م
اللواء إيهاب الفار،
اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،  جاري اليوم افتتاح مشروع الاستزراع السمكي على مساحة 32 ألف فدان، لافتا الي ان هذا المشروع سيقلل الفجوة في استخدام الأسماك "ومش هنلجأ للاستيراد". 

وذكر انه بعد البحث على الانترنت لمعرفة ما هي اكبر مشروعات الاستزراع في العالك وكم تبلغ، معقبا: "لقينا ان ديه اكبر محطة مغلقة في العالم".

وتابع اللواء إيهاب الفار، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز بشرق بورسعيد، أن المحطات الموجودة التي تنتج كميات كبيرة من الاسماك في العالم فهي مفتوحة في البحر وليست مزارع مغلقة، وكانت تلك النتيجة بعد البحث الدقيق، لافتا الي انه كان هناك صعوبة بالغة في دراسة نوع الارض المقام عليها المزارع وذلك بسبب انها رخوة جدا ومغمورة في المياه في اغلب مساحتها.

واوضح ان تلك النوع من الأراضي رفضته وزارة الزراعة لانه غير صالح للزراعة فيها، وكان الحل المنطقي هو ان تستخدم في مشروعات الاستزراع السمكي، مشيرا الي ان المشروع مكون من أحواض استزراع وهي على مساحة 15 الف و 886 فدان، واجمالي عدد الاحواض الموجودة هي 5908 حوض استزراع سمكي.

واضاف انه تم تنفيذ المرحلة الاولى بنسبة 100%، والتي تبلغ مساحتها 14 الف و 398 فدان، باجمالي احواض 5333 حوض.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بنظام تدوير المياه.. شاب ينشئ مزرعة سمكية متكاملة فى كفر الشيخ.. صور

أسماك بالمليارات.. تفاصيل أكبر مشروع قومي غذائي في تاريخ مصر شرق بورسعيد

غرفة القاهرة التجارية: مشروع الاستزراع السمكي شرق بورسعيد خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك

الأكبر في الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

ترشيحاتنا

قبل الزفاف.. لغة جسد الأميرة ديانا تفضح علاقتها بالأمير تشارلز

تنبيه عاجل من الأرصاد السعودية إلى المواطنين

شاهد.. جنازة المنتج ميدو منيب أمام منزله في السيدة زينب

الرئيس السيسي للمصريين: لما تسألونى عن التعليم.. أنا أسألكم عن تحديد النسل

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر

بالأسود.. هنادى مهنا تشعل مواقع التواصل الإجتماعى.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة