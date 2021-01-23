الفار يكشف مفاجآة غير متوقعة عن المزارع السمكية.. فيديو

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جاري اليوم افتتاح مشروع الاستزراع السمكي على مساحة 32 ألف فدان، لافتا الي ان هذا المشروع سيقلل الفجوة في استخدام الأسماك "ومش هنلجأ للاستيراد".





وذكر انه بعد البحث على الانترنت لمعرفة ما هي اكبر مشروعات الاستزراع في العالك وكم تبلغ، معقبا: "لقينا ان ديه اكبر محطة مغلقة في العالم".





وتابع اللواء إيهاب الفار، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز بشرق بورسعيد، أن المحطات الموجودة التي تنتج كميات كبيرة من الاسماك في العالم فهي مفتوحة في البحر وليست مزارع مغلقة، وكانت تلك النتيجة بعد البحث الدقيق، لافتا الي انه كان هناك صعوبة بالغة في دراسة نوع الارض المقام عليها المزارع وذلك بسبب انها رخوة جدا ومغمورة في المياه في اغلب مساحتها.





واوضح ان تلك النوع من الأراضي رفضته وزارة الزراعة لانه غير صالح للزراعة فيها، وكان الحل المنطقي هو ان تستخدم في مشروعات الاستزراع السمكي، مشيرا الي ان المشروع مكون من أحواض استزراع وهي على مساحة 15 الف و 886 فدان، واجمالي عدد الاحواض الموجودة هي 5908 حوض استزراع سمكي.





واضاف انه تم تنفيذ المرحلة الاولى بنسبة 100%، والتي تبلغ مساحتها 14 الف و 398 فدان، باجمالي احواض 5333 حوض.



