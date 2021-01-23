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أصل الحكاية

زبون يترك 1400 دولار "بقشيش" في كافيه.. ما القصة

السبت 23/يناير/2021 - 04:18 م
كافي شوب _ أرشيفية
كافي شوب _ أرشيفية
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رشا عوني
فى لفتة إنسانية تركت أثرًا كبيرًا في نفوس العاملين بأحد الكافيهات في الولايات المتحدة الأمريكية، حين دخل زبون لتناول وجبة قيمتها 20 دولار، لكنه قرر أن يكون سببًا في سعادة العاملين بالمطعم، وترك لهم 1400 دولار "بقشيشًا".
 
دخل ديفيد كافيه Notchtop Bakery & Cafe وطلب طعامًا بقيمة 20 دولار، وفور انتهائه وعند طلب الحساب، دفع ثمن وجبته ثم ترك 1400 دولار، وكتب على الورقة "كوفيد سيئ"، دعمًا منه للعاملين بالكافيه في ظل تفشي فيروس كورونا.


وطلب ديفيد من النادل ساب عدد الموظفين الذين عموا في المطعم في ذلك اليوم وكانوا 7، ليتم تقسيم المبلغ عليهم.

وكتب ديفيد على الورقة: "يتم تقسيم المبلغ بحيث يحصل كل موظف على 200 دولار"، ونشرت الصفحة الخاصة بـ Notchtop Bakery & Cafe شكر للعميل، ورسالة قالوا فيها: "شكرًا لك ديفيد على الهدية السخية لموظفينا لقد أثرت هديتك على العديد من الأرواح".


وقال صاحب الكافيه لشبكة CBS4: "لقد جعل موظفينا سعداء جدًا جدًا، وأرادوا شكره ... إنه كريم جدًا .. ونحن ممتنون للغاية." 

زبون يترك 1400 دولار "بقشيش" في كافيه.. ما القصة
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