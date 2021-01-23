الـ VAR يلغى هدفا مبكرا أحرزه مصطفى محمد فى مرمى أسوان

ألغى حكم اللقاء هدفا أحرزه مصطفى محمد لصالح فريق الزمالك أسوان بعد العودة إلى تقنية الفيديو الـ VAR فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد بتروسبورت فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.





بدأ اللقاء بضغط زملكاوى واحتسب محمد يوسف حكم اللقاء ركلة حرة لصالح إمام عاشور بعد إرتكاب أحد لاعبى أسوان خطأ وفى الدقيقة الثانية أحرز مصطفى محمد هدف الزمالك الأول بعدما تلقى تمريرة من أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء سددها فى الشباك وتم إلغاؤه من قبل حكم اللقاء بعد الرجوع الى تقنية الفيديو.





ودفع البرتغالى جايمي باتشيكو بتشكبل جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل وفى خط الدفاع حازم إمام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وبخط الوسط طارق حامد وإمام عاشور ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وفى خط الهجوم مصطفى محمد.