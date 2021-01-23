القبض على قاتل شاب وسط الزراعات بدمياط

ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط القبض على عاطل، بعد قيامه بإطلاق النار على أحد الأشخاص، لسرقة دراجته البخارية وأرداه جثة هامدة في أحد الزراعات بمنطقة المطار بكفر البطيخ.





وكشفت التحريات أن السبب يرجع لوجود خلافات بين القتل واثنين من أصدقائه وتم ضبط المتهم الأول ، وجار ضبط المتهم الثانى.





تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مركز شرطة كفر البطيخ ـ إخطارا يفيد بعثور أهالي كفر البطيخ بمحافظة دمياط ،صباح اليوم ، على جثمان شاب ملقي في أرض زراعية عند كوبري المطار بدمياط الجديدة، وتجمهر الأهالى وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على الجثمان.





وأكدت التحريات أن الجثة لشخص يدعى محمد محمود من قرية السعدية القبلية وأن المتهم بارتكاب الواقعة شخصين الأول يدعى كريم عبود تم ضبطه وجار البحث عن المتهم.



