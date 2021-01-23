ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

القبض على قاتل شاب وسط الزراعات بدمياط

السبت 23/يناير/2021 - 05:56 م
جثة
جثة
Advertisements
زينب الزغبي
ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط القبض على عاطل، بعد قيامه بإطلاق النار على أحد الأشخاص، لسرقة دراجته البخارية وأرداه جثة هامدة في أحد الزراعات بمنطقة المطار بكفر البطيخ.

وكشفت التحريات أن السبب يرجع  لوجود خلافات بين القتل واثنين من أصدقائه وتم ضبط المتهم الأول ، وجار ضبط المتهم الثانى.

 تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مركز شرطة كفر البطيخ ـ إخطارا يفيد بعثور أهالي كفر البطيخ بمحافظة دمياط ،صباح اليوم ، على جثمان شاب ملقي في أرض زراعية عند كوبري المطار بدمياط الجديدة، وتجمهر الأهالى وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على الجثمان.

وأكدت التحريات أن الجثة لشخص يدعى محمد محمود من قرية السعدية القبلية وأن المتهم بارتكاب الواقعة شخصين الأول يدعى كريم عبود تم ضبطه وجار البحث عن المتهم.

اقرأ أيضًا|
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مقتل شاب على يد صديقة في دمياط بسبب 50 جنيها

إحالة قاتل صديقه بـ دمياط للمحاكمة العاجلة

غدر به صديقه.. كشف لغز العثور على جثة شاب محروقا بزراعات بني سويف

الضنا مش غالي .. أم تلهث وراء الجنس وتتخلص من طفلها بسبب المتعة الحرام| تقرير

سرقوا دراجته البخارية وألقوه في الزراعات.. تفاصيل مقتل شاب بدمياط

ترشيحاتنا

التعادل السلبي مستمر .. هدف ملغي والعارضة تنقذ أسوان أمام الزمالك بعد 20 دقيقة

مدبولي: تكلفة شبكات القطارات الكهربائية الجديدة 150 مليار جنيه

نداء عاجل من السفارة السعودية بروسيا لرعاياها

الشركة الوطنية: توزيع منتجات مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بـ 15 محافظة

رفع مستوى المعيشة.. الرئيس السيسى يزف بشرى لـ المواطنين.. فيديو

قلعها هدومها.. 2 فبراير أولى جلسات محاكمة بلطجى العمرانية مغتصب السبعينية

Advertisements

الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل

الشراء الموحد| التعاقد على شراء 20 مليون جرعة لقاح كورونا من"أسترازينيكا"

تعديل في الإيجارات القديمة.. 200 جنيه حد أدنى شهريا و10% زيادة سنوية

الأعلى للجامعات يكشف شكل الامتحانات وموعد إعلان الجداول

بسبب صورة سيئة.. السيسي يقاطع وزير الزراعة ويوجه للمصريين رسالة.. شاهد

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من أكلِها .. اِعرف أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

رسميا.. الأعلى للجامعات يحدد موعد الامتحانات ويطلب إعلان الجداول

لتزوير محررات رسمية.. الحبس سنة لمسئول كبير بالشهر العقاري وآخرين

انفراد.. اللجنة القضائية بالزمالك تلغى شطب عضوية أحمد سليمان وجورج وعبد الخالق وشكري

225 ألف جنيه للفرد.. ماذا ينتظر العاملين بـ "الحديد والصلب" بعد تصفيتها

رسالة مهمة من الرئيس السيسي بشأن المياه: لا نجور على أحد.. ونعيد صياغة مواردنا

الصور الأولى لحادث انهيار منزل مأهول بالسكان في الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير ميني تشيز كيك.. خطوة بخطوة

تسبب الموت .. من هم المهددون بالسكتة القلبية

تلف الكبد.. احذر | مخاطر تناول الشاورما بكثرة على الصحة