سرقوا دراجته البخارية وألقوه في الزراعات.. تفاصيل مقتل شاب بدمياط

عثر عدد من أهالي كفر البطيخ بمحافظة دمياط ،صباح اليوم ، على جثمان شاب ملقي في أرض زراعية عند كوبري المطار بدمياط الجديدة، وتجمهر الأهالي وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على الجثمان.
تلقي اللواء خالد إبراهيم مدير امن دمياط ، اخطارا يفيد بالعثور على جثة شاب يدعي محمد عادل من قرية الإبراهيمية البحرية التابعة لمركز كفر سعد بدمياط وكان يستقل دراجة بخارية في قرية ام الرضا التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط وتعرض له عدد من اللصوص قاموا بقتله وسرقة الدراجة البخارية خاصته ولاذوا بالفرار.
على الفور انتقلت قوة امنية من قسم شرطة كفرالبطيخ لمكان الحادث ومعاينة الواقعة.
تم تحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها وتشكيل فريق أمني لضبط الجناة ومعرفة ملابسات الحادث.
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