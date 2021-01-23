ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سرقوا دراجته البخارية وألقوه في الزراعات.. تفاصيل مقتل شاب بدمياط

السبت 23/يناير/2021 - 11:17 ص
مقتل شاب بدمياط
مقتل شاب بدمياط
Advertisements
زينب الزغبي
عثر عدد من أهالي كفر البطيخ بمحافظة دمياط ،صباح اليوم ، على جثمان شاب ملقي في أرض زراعية عند كوبري المطار بدمياط الجديدة، وتجمهر الأهالي وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على الجثمان.

تلقي اللواء خالد إبراهيم مدير امن دمياط ، اخطارا يفيد بالعثور على جثة شاب  يدعي محمد عادل من قرية الإبراهيمية البحرية التابعة لمركز كفر سعد بدمياط وكان يستقل دراجة بخارية في قرية ام الرضا التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط وتعرض له عدد من اللصوص قاموا بقتله وسرقة الدراجة البخارية خاصته ولاذوا بالفرار.

على الفور انتقلت قوة امنية من قسم شرطة كفرالبطيخ لمكان الحادث ومعاينة الواقعة.

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها وتشكيل فريق أمني لضبط الجناة ومعرفة ملابسات الحادث.

اقرأأيضا:

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مقتل شاب على يد صديقة في دمياط بسبب 50 جنيها

إحالة قاتل صديقه بـ دمياط للمحاكمة العاجلة

المشدد 5 سنوات لـ 3 أشخاص سرقوا دراجة بخارية تحت تهديد السلاح بمنيا القمح

تحرير 66 محضراً لمخالفي تعليمات ارتداء الكمامات الطبية بدمياط

ترشيحاتنا

الأكبر في الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال ساعات

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من الفراولة.. تعرف على أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

الرئيس السيسى يفتتح أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط

تجمعها قرابة بـ حسن شحاتة.. كيف أثارت ديانة الفنانة عايدة رياض الجدل

ردعا للشماتة في الشهداء.. الإدارية العليا: رفض طعن مدرسة فرحت بـ العمليات الإرهابية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر

مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور