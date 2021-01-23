تدشين 34 سفينة.. الرئيس السيسي يستمع إلى مواصفات مراكب الصيد خلال افتتاح مشروع الفيروز

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل عن مواصفات سفن الصيد ضمن افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي.





وقال مدير مشروع سفن الصيد بهيئة قناة السويس: " إنه تم تكليف الهيئة ببناء عدد 100 سفينة صيد لخدمة صيادي مصر وتم بالفعل تدشين عدد 34 سفينة صيد تم تنفيذها داخل هيئة قناة السويس بـ عمالة مصرية 100% ".





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.





وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك يمكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى.



