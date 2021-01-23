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محافظات

تشييع جنازة وكيل تعليم القليوبية في مسقط رأسه بدمياط

السبت 23/يناير/2021 - 07:57 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
شيع أهالي قرية العنانية بدمياط، مساء اليوم، جنازة الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بمسقط رأسه. 

وشارك فى تشييع الجثمان أسرته وأبناء القرية وعدد من زملائه بالتربية والتعليم بدمياط. وتوفي اثر اصابته بازمة قلبية مفاجئة.

 يذكر أن الدكتور السيد الفيومى، كان يشغل منصب مدير عام التعليم الفنى بالتربية والتعليم بدمياط، ثم وكيل لمديرية التربية والتعليم بالقصر ثم وكيلا لوزارة التربية التعليم بالقليوبية.

 من ناحية آخرى نعت مديرية التربية والتعليم بدمياط بقيادة عادل عثمان وكيل الوزارة فى بيان لها الفقيد داعين الله أن يغمده فى واسع رحمته ويلهم أسرته كما نعت نقابة المعلمين بدمياط ،الفقيد داعين ان يتغمدة اللة برحمته ويلهم ذوية الصبر والسلوان.

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