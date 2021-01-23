ورش تدريبية أونلاين لتعريف طلاب إعلام القاهرة بأشكال الامتحانات الإلكترونية.. غدًا

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية تنظم ورش تدريبية أونلاين، من خلال برنامج "زووم" لتعريف الطلاب بأشكال الاختبارات على المنصة الالكترونية .

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وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم البدء في هذه الورشة لطلاب المستوى الثالث والرابع يوم غد الأحد الموافق 24/1/2021 وفقًا للمواعيد المقررة ، ويمكن الطلاب الراغبين في الانضمام التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYIQUZTZStpyQTfysetXmBHCxKUecNmCC-sP7vC4Wm_KqkHg/viewform



وتسعى الكلية لزيادة خبرات طلابها على هذه المنصات ، وتوفير الإمكانيات التكنولوجية وتعريف الطلاب بها .

وتقدم هذه الورش والدورات التدريبية على أيدي خبراء ومتخصصين، لتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي ومواكبة التطورات التكنولوجية في كافة المجالات.

