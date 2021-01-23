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الرئيس السيسى للإعلاميين: نعمل على تغيير وجه الريف المصري

السبت 23/يناير/2021 - 09:17 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أسامة علي
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد.

وأوضح الرئيس السيسي خلال الفيديو الذي أذاعته "اكسترا نيوز"، قائلا: من خلال تواجدكم معنا اليوم، شوفتوا الدولة تتصدى لكل شئ، ودا أمر محتاج يوصل للناس كلها بمختلف قطاعاته".

وأضاف الرئيس فى حديثه للإعلاميين والصحفيين: يجب توعية الشعب المصرى بأن الدولة تعمل على تطوير كل القطاعات وليس قطاع بعينه، وقال: «مشروع تطوير القرى المصرية، إحنا قدمنا للناس من خلالكم إيه اللي هيتعمل ببساطة، لكن إحنا ما ننشده هو تغيير وجه الريف المصري بشكل متكامل».

وكشف الرئيس السيسي أمام الإعلاميين والصحفيين، أن التكلفة المالية لمشاريع الريف المصرى مخططة.
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