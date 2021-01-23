بعد انتهاء أعياد الميلاد والغطاس .. خريطة المناسبات والأعياد المسيحية في 2021

- الكنيسة تبدأ الصوم الكبيرة 8 مارس القادم

- بدء تذكار صوم أهل نينوى 22 فبراير القادم

- الكنيسة تحتفل بعيد القيامة المجيد 2 مايو المقبل





احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر يناير الجاري بعيد الميلاد المجيد في اليوم السابع من بداية العام الميلادى الجديد، وبعده احتفلت بعيد الختان، كما احتفلت أيضا بعيد الغطاس المجيد الذى يعد من الأعياد السيدية الكبري، وأول أمس الخميس احتفلت بتذكار أول معجزات السيد المسيح في تذكار "عُرس قانا الجليل".





الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لديها احتفالات يومية يتم ذكرها في الكتاب المعروف باسم "السينكسار" والذى يسرد كافة الأعياد والأحداث والمناسبات الكنسية بشكل يومي، ونسرد في هذا التقرير أهم الأعياد والأصوام الكنسية التى سيتم الاحتفال بها حتى نهاية العام.

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شهر فبراير

- دخول السيد المسيح الهيكل: الاثنين 15 فبراير 2021.

- بدء صوم يونان: الاثنين 22 فبراير 2021.

- فصح يونان: الخميس 25 فبراير 2021.





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شهر مارس

- أول الصوم الكبير (بدء الصوم الأربعيني المقدس): الإثنين 8 مارس 2021.

-عيد ظهور الصليب المقدس: الجمعة 19 مارس 2021.





شهر أبريل

- عيد البشارة المجيد: الأربعاء 7 أبريل 2021.

-ختام الصوم الأربعيني المقدس: الجمعة 23 ابريل 2021.

-سبت لعازر: السبت 24 ابريل 2021.

-أحد الشعانين: الأحد 25 إبريل 2021.

-خميس العهد: الخميس 29 إبريل 2021.

-الجمعة العظيمة: الجمعة 30 إبريل 2021.





شهر مايو

-سبت الفرح: السبت 1 مايو 2021.

-عيد القيامة المجيد: الأحد 2 مايو 2021.

-شم النسيم: الاثنين 3 مايو 2021.

- أحد توما: الأحد 9 مايو 2021.





شهر يونيو

-دخول السيد المسيح مصر: الاثنين 1 يونيو 2021.

-عيد الصعود: الخميس 10 يونيو 2021.

-عيد العنصرة: الأحد 20 يونيو 2021.

-أول صوم الرسل: الاثنين 21 يونيو 2021.





شهر يوليو

-عيد القديسين بطرس وبولس: الاثنين 12 يوليو 2021.





شهر أغسطس

-أول صوم السيدة العذراء مريم : السبت 7 أغسطس 2021.

-عيد التجلي: الخميس 19 أغسطس 2021.

-صعود جسد السيدة العذراء: الأحد 22 أغسطس 2021.





شهر سبتمبر

- عيد النيروز – رأس السنة القبطية: السبت 11 سبتمبر.

-تذكار ظهور الصليب المقدس: الاثنين 27 سبتمبر 2021.





شهر نوفمبر

-بدء الصوم الميلادي: الخميس 25 نوفمبر 2021.



