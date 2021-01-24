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الإفتاء: نتابع قضايا المجتمع ونحرص على تقديم الحلول.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 07:02 ص
عمرو الورداني
عمرو الورداني
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إبراهيم القادري
كشف  الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء عن الفتاوى الدينية التي صدرت مؤخرا من دار الإفتاء والمؤسسات المتخصصة والرد على الشبهات، موضحا أن دار الإفتاء المصرية هي مؤسسة خدمية تقوم على تقديم خدمة بيان الأحكام الشرعية للناس، بالإضافة إلى أنهم يقومون بوظيفة مراكز الأبحاث وتقديم الحلول إلى المجتمع في العديد من القضايا.

وأضاف "الورداني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى ام سى" المذاع علي قناه "دى ام سى" ، أنهم يعملون على تقدم الفتاوى بناء على أسئلة توجه إليهم من المواطنين أو بناء على القضايا التي تشغل المجتمع والرأي العام، قائلا: نتابع قضايا المجتمع المختلفة ونعمل على تجديد وظيفة العلماء.

واوضح عمرو الورداني ، أن الفتاوي تعبر عن المشاكل والموضوعات المتواجدة في المجتمع، وبالتالي العالم وظيفته ترميم المجتمع بالاضافة إلى دعم التنمية، مشيرا إلى أن دار الفتوى اصدرت مليون و300 الف فتوى خلال الفترة الأخيرة تعبر عن العديد من الموضوعات. 
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