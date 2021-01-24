هاجم خالد الغندور .. مرتضى منصور: الزمالك هياخد الدوري وأنا اللي هشيل الدرع

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تعليقا على تعادل فريق الزمالك أمام أسوان سلبيًا في الدوري المصري، "ولادنا رجال وإن شاء الله الدوري لنا".



وأضاف مرتضى منصور، في فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: «للأسف العدالة مفقودة في الزمالك وبين اللاعبين بسبب بعض الهواة المتواجدين في الجهاز الفني وإدارة الكرة الذين يسيرون الأمور وفقا لمصالحهم الشخصية».





وأضاف «منصور»: «هناك لاعبون دوليون وأساسيون بالفريق يتم استبعادهم دون أي أسباب وقال اللي عايز يتأكد من كلامي يسأل محمود علاء وعبدالله جمعة وأوناجم أو يروح يسأل عبدالحليم على وأشرف قاسم وهو يعرف الحقيقة والأمور ماشية إزاى في الفريق واختيار التشكيل ولماذا لا يشارك بعض الاساسيين مثل ساسي وعلاء وعبدالله جمعة وأوناجم».



