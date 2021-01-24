هل اقترب الصدام مع تركيا؟ .. تفاصيل صفقة مقاتلات الرافال بين اليونان وفرنسا

اقتربت اليونان من إنهاء صفقة مقاتلات "رافال" الفرنسية، مع استمرار التوترات مع تركيا بشأن المياه الإقليمية واحتياطيات الغاز المتنازع عليها.





وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، ستتوجه يوم الاثنين إلى العاصمة اليونانية أثينا لتوقيع عقد لبيع 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال لليونان.





وقالت وزارة الدفاع اليونانية إن بارلي ستلتقي نظيرها اليوناني، نيكوس بانايوتوبولوس، و"سيتمّ بعد ذلك توقيع اتفاقيّة شراء طائرات رافال المقاتلة".





وأوضحت الوكالة أن العقد الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار يورو، يشمل 12 طائرة مستعملة، وست طائرات جديدة مع أسلحتها. واستغرقت المفاوضات حول العقد مدة قياسية بين الحكومتين، ووافق عليه البرلمان اليوناني في منتصف يناير.





وأضافت أن بموجب العقد يتم شراء ست طائرات رافال جديدة من الشركة المصنّعة "داسو للطيران" يفترض أن يبدأ تسليمها اعتبارا من 2022. لكن أثينا الراغبة في الحصول بلا تأخير على طائرات تضمن تفوقها الجوي في بحر إيجه، اشترت كذلك 12 طائرة مستعملة من باريس، وستتسلمها من مخزون القوات الجوية الفرنسية. ومن المقرر أن تبدأ عمليّات التسليم في الصيف





وللحصول على بدائل لهذه الطائرات، يفترض أن توقع باريس عقدا مع شركة داسو للطيران لشراء 12 طائرة جديدة للقوات الجوية الفرنسية، وفقا لوزارة الجيوش الفرنسية.





وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس قرر التفاوض بشأن شراء رافال في سبتمبر الماضي، في مواجهة الخلافات مع تركيا بشأن استغلال موارد الطاقة في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط.



