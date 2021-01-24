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مرأة

أبيض x أسود.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بجلسة تصوير

الأحد 24/يناير/2021 - 08:01 ص
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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هاجر هانئ
حرصت الإعلامية رضوي الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.


تألقت رضوي الشربيني في الصور بإطلالة عصرية من اختيار الاستايلست سعيد رمزي، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأبيض والأسود، فيما اتسم الفستان بأنه مصنوع من القماش الجلد والبليسيه وهذه الصيحات تتصدر أحدث صيحات الموضة.

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وانتعلت رضوي الشربيني بوت متوسط الطول باللون الأسود، فيما تزينت ببعض الإكسسوارت العصرية والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رضوي الشربيني على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة، ووضعت لها خبيرة التجميل مني إسماعيل  مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

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