نشرة أخبار العالم| نافالني يشعل أول صدام أمريكي روسي بعهد بايدن.. اختطاف سفينة تركية.. قرار بريطاني جديد بشأن كورونا

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، حرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة.ونستعرض أبرز الأخبار التي شهدتها الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:الاتحاد الأوروبي يستنكر حملة الاعتقالات الواسعة بحق المتظاهرين في روسياتصعيد خطير.. السودان يمنع سفر السفير الإثيوبي عبر الحدود البرية11 قتيلا في مواجهات عنيفة بين قوات عراقية وتنظيم داعشبتهمة دعم الإرهاب.. السودان يغلق 131 جمعية لـ الإخوان في دارفوراختطاف سفينة تركية قبالة سواحل نيجيريامقتل بحار على متن السفينة التركية المخطوفة في خليج غينياالصدام بدأ مبكرًا.. أول معركة بيانات بين أمريكا وروسيا في عهد بايدنبايدن يتحدث مع أول زعيم أوروبي.. جونسون متفائل ويهاجم ترامببسبب كورونا .. بريطانيا تستعد لاتخاذ قرار جديد بشأن المسافرين من عدة دولقصف لـ البوليساريو على نقطة حدودية بين موريتانيا والمغرب.. والجيش المغربي يردهل اقترب الصدام مع تركيا؟ .. تفاصيل صفقة مقاتلات الرافال بين اليونان وفرنسا