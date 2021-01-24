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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| نافالني يشعل أول صدام أمريكي روسي بعهد بايدن.. اختطاف سفينة تركية.. قرار بريطاني جديد بشأن كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 07:40 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، حرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة.

ونستعرض أبرز الأخبار التي شهدتها الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:












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