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رياضة

الجونة يخشي مفاجآت وادي دجلة في الدوري اليوم

الأحد 24/يناير/2021 - 08:58 ص
الجونة
الجونة
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عبدالله هشام
يستضيف فريق الجونة منافسه وادي دجلة اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويسعي فريق الجونة بقيادة رضا شحاته للعودة لطريق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط بعد الهزيمة أمام الزمالك الجولة الماضية التي أبعدته عن صراع الصدارة قليلا. 

بينما يحاول فريق وادي دجلة بقيادة عبدالباقي جمال المدير الفني الجديد في ظهوره الأول تحقيق الفوز الغائب منذ 6 مواجهات حيث تعرض فيها لـ4 خسائر وتعادلين فقط أملا في تحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويحتل فريق الجونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة بينما جاء فريق السابع عشر "قبل الأخير" برصيد 6 نقاط.
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