بدء تسليم 1392 وحدة إسكان اجتماعى في 6 أكتوبر الجديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، سيبدأ اليوم، الأحد 24/1/2021، وحتى يوم الخميس 4/3/2021، فى تسليم 1392 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.





وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تمت مراعاة اتخاذ عدة إجراءات أثناء تسليم الوحدات لمستحقيها، والتى تقلل من حدوث أى تجمعات، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.









وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم العمارات بقطاع أ بمنطقة الـ800 فدان أرقام (420 – 421 – 422 – 423 – 424 – 425 - 426 - 427)، الأسبوع الأول بدءا من اليوم، الأحد 24/1/2021، وحتى يوم الأربعاء 27/1/2021، والعمارات بقطاع (أ) أرقام (428 – 429 – 430 – 431 – 432 – 433 – 434 – 435 – 436 – 437 – 438 - 439)، الأسبوع الثاني بدءا من يوم الأحد 31/1/2021، وحتى يوم الخميس 4/2/2021، والعمارات بقطاع د أرقام (224 – 226 – 403 - 404) فى الأسبوع الثالث بدءا من يوم الأحد 7/2/2021، وحتى يوم الخميس 11/2/2021، والعمارات بقطاع د أرقام (127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 )، بالأسبوع الرابع بدءا من يوم الأحد 14/2/2021، وحتى يوم الخميس 18/2/2021.





وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات بقطاع ج أرقام (302 - 303 – 304 – 305 – 306 – 315 – 320 – 321 – 322) فى الأسبوع الخامس بدءا من يوم الأحد 21/2/2021 وحتى يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارات بقطاع د أرقام (337 – 338 – 339 – 340 – 341 – 342 – 343 )، بالأسبوع السادس بدءا من يوم الأحد 28/2/2021، وحتى يوم الخميس 4/3/2021.