شاهد.. جهود وزارة الصحة لإنجاح مونديال كرة اليد وتقديم الخدمة الطبية للمشاركين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، تفاصيل جهود وزارة الصحة لإنجاح مونديال كرة اليد للرجال وتقديم الخدمة الطبية للمشاركين.





وكانت وزارة الصحة، أعلنت عن مشاركة 80 سيارة إسعاف في تأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد "رجال"، والتي تستضيفها مصر فى الفترة من 13 يناير وحتى 31 يناير 2021.





وأوضحت أن الدولة وضعت خطة متكاملة بهدف تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية لسلامة ضيوف مصر الكرام من مختلف دول العالم في ظل مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على نجاح هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه مصر، من خلال تأمين كل فعاليات وأنشطة البطولة بصورة مشرفة بما يليق بمصر ومكانتها، وبما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة.





ولفتت إلى أن خطة التأمين الطبى والتى تشرف على تنفيذها وزارة الصحة تشمل تطبيق سياسة المجموعة المغلقة "الفقاعة"، وهى مجموعة ثابتة من العاملين بالفنادق والفريق الطبى تكون مصاحبة لكل فريق من الفرق المشاركة فى البطولة.