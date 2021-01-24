تفاصيل تأجيل حسم تشكيل رابطة الأندية المحترفة بالقسم الثاني

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، كواليس تأجيل حسم تشكيل رابطة الأندية المحترفة في دوري القسم الثاني.





وقال المصدر إن الانقسام يسود بين اتحاد الكرة ومسئولى أندية القسم الثاني، حيث يرغب مسؤولى اللجنة الثلاثية فى الجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد فى التوصل لاتفاق مع الأندية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول تشكيل الرابطة وتحديد اختصاصاتها إلى جانب مهام الاتحاد فى المسابقة المحلية والأمور التسويقية.





ولفت المصدر إلى أن اللجنة الثلاثية ترغب فى منح الفرصة لممثلى الأندية فى وقت اطول لدراسة كل الجوانب وإن لزم الأمر تطبيق الفكرة من الموسم المقبل تفاديا لعدم نجاح تطبيقها فى الأيام المقبلة.





وأشار إلى أن ممثلى الأندية عقدوا العديد من الاجتماعات فى الآونة الأخيرة من أجل الاستقرار على جميع الأسماء المرشحة فى تشكيل رابطة الأندية المحترفة، وقاد ذلك سمير موسى رئيس نادي الزرقا.





ونوه إلى أن مسؤولى الجبلاية أبدوا اعتراضا على اختيار خالد لطيف عضو اتحاد الكرة السابق ممثلا عن أندية القاهرة فى تشكيل رابطة الأندية المحترفة.



