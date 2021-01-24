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رياضة

غدا.. اتحاد الكرة يعقد اجتماعا مع أندية الممتاز لحسم رابطة الأندية المحترفة

الأحد 24/يناير/2021 - 12:31 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
يعقد ممثلو أندية الدوري الممتاز اجتماعا غدا الاثنين،مع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد لاعتماد الأسماء المرشحة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة.

ووفقا للائحة التأسيسية لرابطة الأندية المحترفة، يتم تشكيل المكتب التنفيذي من 7 أعضاء، خمسة منهم ترشحهم أندية الدوري الثمانية عشر.

بينما يختار اتحاد الكرة شخصين لتمثيله داخل الرابطة على أن يتم انتخاب رئيس الرابطة من بين الأسماء الخمسة التي تختارهم أندية الدوري.

فى سياق آخر، قرر اتحاد الكرة تأجيل انتخابات المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني المقرر إقامتها غدا الأحد وذلك لعدم توافر العدد المطلوب من المرشحين المستوفين للشروط.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري في وقت لاحق عن تحديد موعد جديد.

وعقد ممثلو أندية القسم الثاني العديد من الاجتماعات على مدى الأيام الماضية من أجل حسم التشكيل النهائي للمكتب التنفيذي لرابطة الأندية، وتم بالفعل الاتفاق بين الأندية بشكل ودي على المرشحين عن المجموعات الثلاث في تشكيل رابطة المحترفين للقسم الثاني. 

ورشحت المجموعات الثلاث بدوري القسم الثاني الصعيد والقاهرة وبحري شخصين لتمثيلها في الرابطة بإجمالي 6 أشخاص بالإضافة إلى شخص واحد سيتم اختياره من اتحاد الكرة لتمثيله في الرابطة.

حيث يتشكل المكتب التنفيذي للرابطة من 7 أعضاء، ويشترط أن يكونوا جميعا من خارج مجالس إدارات الأندية أعضاء الجمعية العمومية للرابطة أو العاملين فيها.

واستقرت أندية الصعيد على اختيار الثنائي الدكتور ناصر الوصيف وصبري فراج، بينما رشحت فرق القاهرة الثنائي خالد لطيف ومحمد الطويلة ومجموعة بحري اختارت اللواء مشهور أحمد وأحمد إبراهيم مجاهد.
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