تنفيذ 22 مشروعاً تنموياً وخدمياً بتكلفة 4.3 مليار جنيه في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، أن المحافظة تشهد طفرة تنموية كبيرة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية والخدمية فى عدة قطاعات تتجاوز 22 مشروعًا، تم تنفيذ عدد منها وجارى تنفيذ الباقى بإجمالى استثمارات 4.3 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع جهاز التعمير ووزارة الإسكان وعدة قطاعات أخرى .





وقال المحافظ، إن المشروعات شملت تنفيذ مشروع إنشاء 50 بيتا بقرية الخرطوم – بالخارجة، ومشروع توريد 35 وحدة توليد كهرباء قدرات مختلفة، ومشروع إنشاء ورصف محور الخارجة سوهاج بطول 170 كم، ومشروع إنشاء مباني المدينة الجامعية رقم (6، 7) بالخارجة، ومشروع إنشاء 50 بيتًا بدويًا بقرية القصر، ومشروع إنشاء قرية بين أسمنت وبلاط بعدد 192 وحدة سكنية (ظهير صحراوي)، وظهير صحراوى بقرية القصر الإسلامية.





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وأضاف المحافظ، أنه يجرى تنفيذ مشروع محور تنيدة منفلوط / الداخلة - المرحلة الثانية، بطول 50 كم وعرض 11 م، والمرحلة الثالثة بطول 200 كم وعرض 11 م، ومشروع إنشاء ورصف الطريق الدائرى الغربى (الموهوب -المطار) بطول 15 كم وعرض 11.5 م، مؤكدا على أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات لصالح الغير، وتشمل، مشروع إنشاء 26 عمارة (520 وحدة) بمركز الخارجة، ومشروع استكمال إنشاء مدرجات نادى الداخلة الرياضى.





وأكد المحافظ، على استكمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر الخارجة، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر موط، ومشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية، بقرية أولاد عبدالله، ومشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية، بقرية العروبة، بجانب الانتهاء من تنفيذ مشروع حفر بئر مياه شرب 650 م بقرية فلسطين، ومشروعى أعمال كهرباء وحفر بئر مياه شرب 650 م، بقرية بغداد، ومشروعى أعمال كهرباء وحفر بئر مياه شرب 1000م، بقرية عمرو بن الخطاب، ومشروع أعمال كهرباء بقرية أولاد عبدالله.





من جانب آخر أعلن المهندس صلاح خليفة، نقيب الزراعيين في الوادي الجديد، عن البدء فى حفر3 آبار جوفية في غضون شهر من الآن بمركز الخارجة، لاستصلاح وزراعة 400 فدان لأعضاء النقابة.





وأوضح "صلاح"، أن النقابة ستوزع 2 فدان، لـ 200 عضو من أعضاء النقابة الذين سددوا سعر قطعة الأرض والتي جرى تخصيصها في قرية الشركة 8 شمال مدينة الخارجة، وجرى حاليا إتاحة الفرصة للراغبين من أعضاء النقابة الجادين في زيادة مساحة الأرض أكبر من 2 فدان.



