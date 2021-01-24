محافظ الوادى الجديد: تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى صدر الخارجة

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، عن بدء تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى صدر الخارجة وذلك بعد الانتهاء من تجهيز ١٠ أسرة مجهزة بتكلفة بلغت مليون جنيه، كما تم إضافة ٤ أسرة عناية بمستشفى الداخلة العام وذلك فى إطار دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.





وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم إضافة ١٤ سريرا جديدا ليصل الإجمالي على مستوى المحافظة ٣١ سريرا مجهزا، وجار تجهيز قسم العناية بمستشفى الفرافرة المركزي.





وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد بدأت منتصف العام الماضي أعمال رفع كفاءة وتطويرمستشفى الصدربالخارجة، تمهيدا لتحويلها إلى مستشفى للعزل والحجر الصحى، وذلك بعد أن وافقت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد على نقل مستشفيات الصدر والحميات بالوادى الجديد من المرحلة الثالثة لمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية إلى المرحلة الأولى والتى تضم 34 مستشفى عزل وحجر صحي لمرضي فيروس كورونا.





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وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، إن موافقة الوزيرة جاءت ثمرة جهود المحافظة في إنهاء أعمال الصيانة والتجديد ورفع الكفاءة لمستشفيات الصدر والحميات بمدينة الخارجة، بتكلفة إجمالية مليون و800 ألف جنيه، ليبدأ العمل بهما عقب عيد الفطر المبارك وأول شهر يونيو المقبل.





وأكد الزملوط أن المحافظة تولت رفع كفاءة وتجديد مستشفى الصدر والحميات من خلال تركيب شبكة غازات بتكلفة 800 ألف جنيه، وأعمال صيانة بتكلفة مليون جنيه، بإشراف مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة.





وأضاف المحافظ أن نجاح جهود المحافظة في إنهاء تجهيزات مستشفى الصدر والحميات بمدينة الخارجة، وإدراجها ضمن المرحلة الاولي لمستشفيات العزل، التي أقرتها وزارة الصحة، سيوفر على أبناء الوادي الجديد، عناء ومشقة السفر والانتقال إلي لمستشفيات العزل والحجر الصحي خارج المحافظة، لتلقي العناية الطبية في حال ثبوت إيجابية أي حالة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





على جانب آخر،أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد،أن القوافل الطبية تواصل أعمالها بمنطقة الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار توفير الخدمات الطبية إلى المناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.





وأوضح أنه تم تشخيص العديد من الحالات المرضية المختلفة، في ظل أن هذه القوافل تضم تخصصات طبية تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كل الأدوية بالمجان.



