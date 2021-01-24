ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدراسات الاقتصادية: الحديد والصلب مربحة جدا ويعمل بها 30 مليون عامل حول العالم

الأحد 24/يناير/2021 - 05:10 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي

قالت عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ، إن سوق الحديد والصلب عالميا سجل نحو 2.5 تريليون دولار خلال 2019، ويعمل بها نحو 6 ملايين عامل بشكل مباشر ونحو 30 مليون عامل بشكل غير مباشر.

أَضافت عبلة عبر اللطيف خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنونا "معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة"، أن صناعة الحديد و الصلب مربحة جدا، لافتا إلى أ، الدولار يصنع قيمة مضافة 2.5 دولار .

اقرأ أيضا..وزير قطاع الأعمال: 60 مليار جنيه خسائر 48 شركة منذ إنشائها

ولفتت  إلى مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية هناك 4 أبعاد رئيسية يجب أن ننظر إليها فيما يخص معضلة الحديد والصلب، أولها الجدوى الاقتصادية كونها الأساس بجانب تجنيب الديون التاريخية بالإضافة إلى هيكل الصناعة في لسوق المصري.

تحدث في الندوة كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ وأحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ومعتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق؛ والدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق؛ والدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجال، والبرلمانيين، ورجال الأعمال.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

"المصري للدراسات" يناقش غدا "الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية"

المصري للدراسات: اتفاقية الكويز أسهمت في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أمريكا

معضلة الحديد والصلب.. المصري للدراسات الاقتصادية يعقد حوارا موضوعيا حول المشكلة غدا

وزير قطاع الأعمال: 60 مليار جنيه خسائر 48 شركة منذ إنشائها

ترشيحاتنا

10 فوائد غير متوقعة للخردل .. أبرزها علاج الآلام والسرطان

يورجن كلوب: ليفربول لن يتعطل بسبب محمد صلاح

إبعاد رئيس النادي .. قرار جديد من سانت إيتيان بشأن مفاوضات مصطفى محمد

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور

الإمارات تعلن عن تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية

كروت ذكية ومشروع هوية رقمية.. مفاجآت سارة من التعليم خلال الـ 5 سنوات القادمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد غير متوقعة للخردل .. أبرزها علاج الآلام والسرطان

بعد التوقيع مع الصين.. تعرف على مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية مصرية E70

بملابس شتوية.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة