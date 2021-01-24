الدراسات الاقتصادية: الحديد والصلب مربحة جدا ويعمل بها 30 مليون عامل حول العالم

قالت عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ، إن سوق الحديد والصلب عالميا سجل نحو 2.5 تريليون دولار خلال 2019، ويعمل بها نحو 6 ملايين عامل بشكل مباشر ونحو 30 مليون عامل بشكل غير مباشر.

أَضافت عبلة عبر اللطيف خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنونا "معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة"، أن صناعة الحديد و الصلب مربحة جدا، لافتا إلى أ، الدولار يصنع قيمة مضافة 2.5 دولار .

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ولفتت إلى مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية هناك 4 أبعاد رئيسية يجب أن ننظر إليها فيما يخص معضلة الحديد والصلب، أولها الجدوى الاقتصادية كونها الأساس بجانب تجنيب الديون التاريخية بالإضافة إلى هيكل الصناعة في لسوق المصري.

تحدث في الندوة كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ وأحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ومعتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق؛ والدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق؛ والدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجال، والبرلمانيين، ورجال الأعمال.



