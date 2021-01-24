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برلمان

متفوقة على إسبانيا.. وزير الزراعة: مصر الأولى عالميا في صادرات البرتقال

الأحد 24/يناير/2021 - 05:31 م
محصول البرتقال
محصول البرتقال
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر تمكنت من احتلال المركز الأول عالميًا في تصدير البرتقال لتتخطى ‏إسبانيا التى كانت المصدر الأول للبرتقال لفترات طويلة، وهو إنجاز غير مسبوق، حيث وصل إجمالي حجم صادرات مصر من البرتقال ‏بنهاية عام 2020 إلى 1.6 مليون طن.‏

وأضاف "القصير"، أنه فى نهاية عام 2020 بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها  150 دولة، ووصل إجمالي عدد الأصناف التى يتم تصديرها ما يزيد على 255 ‏سلعة وصنف، وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصرى.

وقال وزير الزراعة، إن عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوق ‏تصديرى لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان.  ‏

وأضاف أن أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي كان يحتاج إلى إجراءات صعبة إلى أن تمت الموافقة لأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظرًا لقوة اجراءات السوق الياباني تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، وجارى حاليًا التنسيق لفتح المزيد من الأسواق  ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.

وتابع: نجحنا فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبى على صادراتنا من العنب والفراولة ، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أى قيود أو أي حظر على أى منتج زراعى مصرى، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرو هذا الدور.

وفى مجال دعم المصدرين والمنتجين الزراعيين قال انه تم التنسيق مع البنك المركزى المصرى حيث تم الحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى من مبادرة  تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنويًا.

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