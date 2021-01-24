رقمنة 4 ملايين مستند وتدريب 800 موظف.. وزير الزراعة يكشف استعدادات الانتقال للعاصمة الإدارية

أكد وزير الزراعة السيد القصير أن اتخذت الوزارة اتخذت بعض الاجراءات الخاصة بالاستعداد للانتقال إلى العاصمة الادارية وتمثلت في رقمنة المستندات حيث تم رقمنة حوالى 4 مليون مستند وتدريب أكثر من 800 موظف على أعمال التحول الرقمي واعطائهم الدورات التدريبية اللازمة.

و قال الوزير أن مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة قام باستنباط العديد من الأصناف والهجن عالية الإنتاجية قصيرة العمر والمتحملة لظروف الإجهادات البيئية للمحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التكثيف المحصولي إلى 180% مما زاد من المساحة المنزرعة على مدار العام من 9.4 مليون فدان مساحة أرضية إلى 17 مليون فدان مساحة محصولية ، وبالرغم من محدودية الرقعة الزراعية والمياه والزيادة المطردة في عدد السكان إلا أن هناك محاصيل تحقق فيها الاكتفاء الذاتي مع وجود فائض للتصدير منها كما تم وضع خطة إستراتيجية - تم إعتمادها - للنهوض بالمحاصيل التي بها فجوة ، ويمكن للجنة الزراعة والري مناقشة كل محاورها معنا تفصيلًا في أي وقت.





واضاف ان الوزارة قامت فى ظل نقص الأعداد وخروج الكثير من العاملين بالجمعيات والارشاد الزراعى للمعاش بتطوير الخدمات الإرشادية وإستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى إطار سياسة التحول الرقمى التدريجى حيث تم إطلاق حملات لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية ترشيد إستخدام المياة فى الزراعة كما تقوم الوزارة بإعداد البرامج الإرشادية في المجالات الزراعية المختلفة . كما يتم تنفيذ الحملات القومية للمحاصيل الإستراتيجية والمدارس الحقلية وأيام الحقل والحصاد ، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التي تقدم من خلال القناة الزراعية.



