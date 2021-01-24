تاج الدين: الجرعة الواحدة من لقاح كورونا تعطي مناعة بنسبة 60%.. فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الجرعة الواحدة من اللقاح تعطي مناعة بنسبة 60%، لافتا إلى أنه يفضل أن تكون الجرعة الثانية من لقاح كورونا من نفس اللقاح.





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" هناك تفكير مطروح على مستوى العالم، جارٍ دراسته بأن يتم تطعيم نسبة أكبر من المواطنين باللقاح بجرعة واحدة لحين توافر جرعات بعدد أكبر بدلا من حصول مجموعة صغيرة من المجتمع بجرعتين.



