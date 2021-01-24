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ديني

تناكحوا تناسلوا.. أبو عاصي يصحح خطأ شائعا يعرض الكثيرين للهلاك

الأحد 24/يناير/2021 - 08:09 م
حديث تكاثروا تناكحوا
حديث تكاثروا تناكحوا .. أبو عاصي يصحح خطأ شائع
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أمل فوزي
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، إن هناك الكثير من الناس لديهم فهم خاطئ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- : «تناكحوا تناسلوا».

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وأوضح «أبو عاصي» خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أن هناك آراء لعلماء الدين الإسلامى تسمح بجواز تنظيم النسل حفاظًا على جمال المرأة ، ومنهم أبو حامد الغزالى .

وأضاف أن أبو حامد الغزالى قال يجوز للمرأة تحديد النسل للحفاظ على جمالها ". أن تنظيم النسل جائز للفقير ومن يعول ولديه أبناء كثر، ويكون غير قادر على الإنفاق عليهم.

و نبه الدكتور شيخ أبو عاصي ، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، فى بداية حلقة اليوم إلى أن هناك ثلاث قضايا بحثها الفقهاء حول النسل، وهى التعقيم أو منع  النسل نهائيا، والتنظيم بين كل مولود وآخر بفترة زمنية معنية، والأخير هو  التحديد والاكتفاء بعدد معين من الأولاد.

وأفاد بأن "التعقيم هو وقف النسل تمامًا، والفقها اختلفوا على ثلاثة أقوال، منهم من رفض لأنه مخالف لسنة الكون، والثانى أكد أنه يجوز لعدم وروده فى الكتاب والسُنة، والثالث يجوز التعقيم لعلة مرضية أو جنسية،  بالاتفاق بين الزوجين، فى حالة جوازه". 
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