تناكحوا تناسلوا.. أبو عاصي يصحح خطأ شائعا يعرض الكثيرين للهلاك

وأوضح «أبو عاصي » خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أن هناك آراء لعلماء الدين الإسلامى تسمح بجواز تنظيم النسل حفاظًا على جمال المرأة ، ومنهم أبو حامد الغزالى .





وأضاف أن أبو حامد الغزالى قال يجوز للمرأة تحديد النسل للحفاظ على جمالها ". أن تنظيم النسل جائز للفقير ومن يعول ولديه أبناء كثر، ويكون غير قادر على الإنفاق عليهم.





و نبه