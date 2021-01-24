اشتباكات عنيفة بين اليهود المتشددين والشرطة الإسرائيلية.. فيديو

اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومجموعة من يهود "الحريديم" بسبب إصرار مدارس "يشيفا" الدينية، على فتح أبوابها للطلاب رغم قرار الإغلاق الذي فرضته الحكومة بسبب جائحة كورونا.





ويعد الحريديم هم طائفة يهودية متشددة، حيث يطبقون الطقوس الدينية ويعيشون حياتهم بحسب التعاليم الدقيقة للشريعة اليهودية.





وأغلق مئات اليهود المتشددين من "الحريديم" الطرق في مدينة بني براك شرق تل أبيب وسط إسرائيل حتجاجا على إغلاق المدارس الدينية لمنع التجمعات، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.





واقترب العشرات بشدة من شرطي إسرائيل، ما دفعه لإطلاق النار في الهواء بعدما بات محاصرا من قبل المحتجين، حسبما يظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام عبرية.





كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات من "الحريديم" بتهمة الإخلاب النظام العام.





ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، ما دفع الأمن إلى تفريق الحشود عن طريق خراطيم المياه، فيما ألقى المتظاهرون أجسام غريبة على الشرطة.





وكان من المقرر أن تفتتح المدارس الدينية للحريديم التي تعلم التلمود والنصوص المقدسة من التوراة، أبوابها هذا الأسبوع، وهو ما يتعارض مع القيود التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.





ورصد مقطع فيديو نشرته إذاعة "كان العبرية" الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية واليهود المتشددين، حيث أطلق بعض المحتجين الألعاب النارية باتجاه الأمن الذي يقوم بتفريق الحشود في مختلف المدن.

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