سالم أبو عاصي: يجوز للزوج والزوجة الاشتراط كيفما يشاءون في عقد الزواج.. لكن بشرط

أوضح الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، أنه يجوز للزوجة والزوج أن يشترطا كيفما يشاؤون فى عقد الزواج طالما أن هذه الشروط لا تحل حرامًا ولا تحرم حرامًا وتعود بالنفع على الطرفين.





وأكد "أبو عاصى"، خلال لقائه على فضائية " دي ام سي" أن تحديد المصطلحات ..المشكلة القائمة الآن أننا لا نحدد المصطلحات..وتعجبنى كلمة هنا لأبن حزم يقول لو حدد الناس المصطلحات لأرتفع ثلاث أرباع الخلاف من الأرض".





وفى سياق آخر قال عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن الله عز وجل خلق للإنسان الرزق بشرط أن يباشر الأسباب، ويسعى من أجل تحصيله لا أن يجلس وينتظر رزقه، وتلى قوله تعالى :"قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ".





وأضاف "أبو عاصى"، أن الرزق خلق لمباشرة الأسباب وليس بالتقاعس، وتلى قوله تعالى:"وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ".









أوضح الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، أن هناك عدة آراء فى حكم التعقيم وهو المنع بين الزوج وزوجته، إلى ثلاث آراء.









وأضاف أبو عاصي أن القول الأول يقول أن ذلك لا يجوز لأن فيه قطع للنسل وامتداد الحياة ، والثانى على العكس تمامًا من ذلك حيث يقول أن ذلك يجوز لأنه لم يرد فى الكتاب والسنة ما يمنع أن الإنسان يمنع نسله تمامًا والأصل فى الأشياء الإباحة.









وأشار إلى أن الرأى الثالث أن التعقيم يجوز لعلة مرضية عضوية جنسية نفسية، بمعنى أن الطبيب يقول لى أن الحمل سوف يؤثر على المولود أو حتى على ولد الولد وهو المدى البعيد ..وهنا الفقهاء يقولون أنه يجوز التعقيم ومنع الذرية".







