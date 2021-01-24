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ديني

قطع النسل.. أبو عاصي: 3 آراء في حكم التعقيم

الأحد 24/يناير/2021 - 07:43 م
قطع النسل.. أبو عاصي:
قطع النسل.. أبو عاصي: 3 آراء في حكم التعقيم
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محمود ضاحي
أوضح الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، أن هناك عدة آراء فى حكم التعقيم وهو المنع بين الزوج وزوجته، إلى ثلاث آراء.


 وأضاف أبو عاصي خلال لقائه على فضائية " دي ام سي" أن القول الأول يقول أن ذلك لا يجوز لأن فيه قطع للنسل وامتداد الحياة ، والثانى على العكس تمامًا من ذلك حيث يقول أن ذلك يجوز لأنه لم يرد فى الكتاب والسنة ما يمنع أن الإنسان يمنع نسله تمامًا والأصل فى الأشياء الإباحة.


وأشار إلى أن الرأى الثالث  أن التعقيم يجوز لعلة مرضية عضوية جنسية نفسية، بمعنى أن الطبيب يقول لى أن الحمل سوف يؤثر على المولود أو حتى على ولد الولد وهو المدى البعيد ..وهنا الفقهاء يقولون أنه يجوز التعقيم ومنع الذرية".


واختتم عميد كلية الدراسات العليا الأسبق أن هذه فتوى شخصية ليس لعموم المجتمع ، وتابع:" يعنى مش المجتمع كله يعمل تعقيم ومش هنخلف.. أنما نحن فى هذه الحالة نفتى فى مسألة شخصية لكن لو أصبح أمرًا عامًا هذا يضر بمصلحة البلاد وهنا يتدخل ولى الأمر بالمنع أو الجواز

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