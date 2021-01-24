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فن

نور محمود: فخور بتجسيد شخصية رجل مخابرات في هجمة مرتدة

الأحد 24/يناير/2021 - 09:25 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
حالة من النشاط الفني يقوم بها الفنان نور محمود هذه الأيام خاصة أثناء تصوير دوره في مسلسل هجمه مرتدة مع النجوم  أحمد عز وهند صبري واحمد صلاح حسني وهشام سليم وانجي المقدم وصلاح عبد الله وندى موسى ومن إخراج أحمد علاء.

 أكد نور انه دوره مختلف تماما عن ما قدمه من قبل حيث يقوم بدور ضابط مخابرات مصري وأنه لن يفصح عن تفاصيل الدور المأخوز من قصة حقيقية لرجال المخابرات المصرية.

وأوضح نور انه انتهى مؤخرا من تصوير دوره في مسلسل القاهرة كابول الذي يعتبر التعاون الرابع بينه وبين المخرج حسام على والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال.

العمل من بطولة النجوم طارق لطفي و فتحى عبد الوهاب و خالد الصاوي وحنان مطاوع والفنان القدير نبيل الحلفاوي، حيث يقوم بدور مدرس يرتبط بعلاقة عاطفية مع حنان مطاوع التي تعمل معه في نفس المدرسة.

و أعرب عن سعادته بعرض العملين في شهر رمضان القادم مؤكدا أن العملين من الأعمال الوطنية التي يفخر اي فنان بالعمل فيهما و أنهما رسالة هامة للشباب في هذا التوقيت.
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