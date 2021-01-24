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النمنم: العلاقة بين الإخوان والإدارة الأمريكية تعود إلى الخمسينيات.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 11:00 م
حلمي النمنم
حلمي النمنم
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محمد القاضي
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الإخوان اعتبروا فوز بايدن انتصارا لهم.

وأضاف المفكر حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس بوش الابن أول من دفع بالإخوان في مصر، لكن حينما تعاملت الإدارة الأمريكية بحكم أنهم كانوا أغلبية في مجلس النواب في أواخر سنوات حكم الرئيس محمد حسني مبارك.

وأوضح أن الإخوان رغم كل الشر الذي بداخلهم لديهم غياب سياسي، وتصوروا أن ترامب بينه صداقة وبين الدولة المصرية، لافتًا إلى أنه منذ 25 يناير أن أوباما كان لديه كراهية للرئيس مبارك، أولها فارق العمر والأجيال، ولن ننسى أن أوباما ابن القارة الأفريقية.

وأكد وزير الثقافة الأسبق، أن العلاقة بين الإخوان والإدارة الأمريكية تعود إلى الخمسينيات.
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