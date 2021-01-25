أخبار التوك شو.. مفاجأة في مصر بعد 10 أعوام.. تاج الدين يزف بشرى للمواطنين حول إصابات كورونا.. وتفاصيل يرويها أول طبيب يحصل على لقاح كورونا في مصر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:





كشف الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، عن وصفات طبيعية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن عشب العرقسوس والثوم والبصل تساعد على رفع المناعة والوقاية من كورونا.





عبر الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، عن عميق تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا انه أعاد لمصر هيبتها وتسير على الطريق الصحيح.





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه يشعر بالتفاؤل لتجاوز أزمة كورونا، بعد أن جمعت الناس خلف هدف واحد.





كشف الدكتور عبد المنعم سليم، أول طبيب يحصل على لقاح كورونا في مصر، تفاصيل تلقيه أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية داخل مستشفى العزل.





قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه سيتم تطبيق الإعفاء النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ضغوطا كبيرة على مصر بداية من الغد، مردفًا «لازم ناخد بالنا ونركز كويس قوي».





كشف حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل بدء امتحانات الجامعات، مؤكد ان امتحانات الجامعات ستتم بعد إجازة نصف العام مباشرا.





هنأ الإعلامي أحمد موسي، منتخب مصر لكرة اليد بعد تعادله مع منتخب سلوفينيا في كأس العالم لكرة اليد، وتأهله لدور الثمانية بالبطولة.





كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تفاصيل بدء التطعيم باللقاحات كورونا للأطقم الطبية بمستشفيات العزل، مضيفا : «أتمنى تكون بداية انحسار الوباء في العالم».



