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رغم قوة الخصم| أشرف عواض: منتخب مصر قدم أداء متميزا أمام سلوفينيا.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:02 ص
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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إبراهيم القادري
قال الكابتن أشرف عواض نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد  ، إن المنتخب المصري لكرة اليد اسعدنا اليوم بمباراة منتخب سلوفينيا وبسبب تأهله الى كأس العالم لكرة اليد مؤكدا ان من منتخب سلوفينيا قوي جدا .

وأضاف أشرف عواض خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ،: في بداية المباراة كان هناك بعض الأخطاء من المنتخب الوطني وهذا ما أثر على أداء منتخبنا في الهجوم والدفاع واستطعنا تدارك هذا الموقف وقمنا بتعويض الاربع اهداف التي قمنا بخسارتها في الشوط الأول.

واوضح هشام نصر ، المنتخب المصري الي وصل الي الدور الـ8 مشيرا الى ان منتخب مصر قدم أداء مميزا أمام سلوفينيا
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