رغم قوة الخصم| أشرف عواض: منتخب مصر قدم أداء متميزا أمام سلوفينيا.. فيديو

قال الكابتن أشرف عواض نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد ، إن المنتخب المصري لكرة اليد اسعدنا اليوم منتخب سلوفينيا وبسبب تأهله الى كأس العالم لكرة اليد مؤكدا ان من منتخب سلوفينيا قوي جدا . بمباراةسلوفينياتأهلهالىسلوفينيا





وأضاف أشرف عواض خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ،: في بداية المباراة كان هناك بعض الأخطاء من المنتخب الوطني وهذا ما أثر على أداء منتخبنا في الهجوم والدفاع واستطعنا تدارك هذا الموقف وقمنا بتعويض الاربع اهداف التي قمنا بخسارتها في الشوط الأول .



