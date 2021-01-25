أطعمة تمنحك الشعور بالنعاس بمجرد تناولها

الكثير من الأطعمة تجعلك تشعر ب النعاس سريعا بمجرد تناولها حتى وأن كنت لا تريد النوم بالفعل إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.



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· الكرز







يجعلك تشعر بالنعاس و يمكن أن يساعدك عصير هذه الكرز على النوم بشكل أسرع ولمدة أطول ، كما تقول الدراسات ، وذلك بفضل المستويات العالية من هرمون النوم الميلاتونين الموجود فيها.



· المكسرات

تحتوي المكسرات على مجموعة متنوعة من المعادن والمكونات التي تساعد على النوم مثل الزنك والمغنيسيوم وحتى الميلاتونين وتعد أبرز تلك المكسرات الفستق والجوز والكاجو واللوز.



· كيوي

فاكهة الكيوي غنية بالمعادن والفيتامينات ، بما في ذلك حمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين هـ ، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة. يُعتقد أن مزيجًا من هذه المكونات يساعد الناس على الشعور بالنعاس بسرعة أكبر ، سواء كان ذلك بسبب تعزيز السيروتونين

