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مرأة

أطعمة تمنحك الشعور بالنعاس بمجرد تناولها

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:04 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
الكثير من الأطعمة تجعلك تشعر بالنعاس  سريعا بمجرد تناولها حتى وأن كنت لا تريد النوم بالفعل  إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاي الهندي. 

يجعلك تشعر بالنعاس و يمكن أن يساعدك عصير هذه الكرز على النوم بشكل أسرع ولمدة أطول ، كما تقول الدراسات ، وذلك بفضل المستويات العالية من هرمون النوم الميلاتونين الموجود فيها.

· المكسرات
تحتوي المكسرات على مجموعة متنوعة من المعادن والمكونات التي تساعد على النوم مثل الزنك والمغنيسيوم وحتى الميلاتونين وتعد أبرز تلك المكسرات  الفستق والجوز والكاجو واللوز. 

· كيوي
فاكهة الكيوي غنية بالمعادن والفيتامينات ، بما في ذلك حمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين هـ ، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة. يُعتقد أن مزيجًا من هذه المكونات يساعد الناس على الشعور بالنعاس بسرعة أكبر ، سواء كان ذلك بسبب تعزيز السيروتونين

 اللوز :
يمكن تناول اللوز قبل النوم مباشرة ، ولا يتسبب في اى مشاكل صحية، حيث ان اللوز يحتوي على هرمون الميلاتونين الذي ينظم عملية النوم .

 البابونج :
يعتبر شاي البابونج من المشروبات المهدئة، لما يحتوي على مكونات تساعد على الاسترخاء والنوم بعمق.


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