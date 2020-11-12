خلى بالك.. 4 مخاطر تهدد صحتك عند النوم مباشرة بعد تناول الطعام

يقع أغلب الأفراد في خطأ فادح وهو تناول الطعام ثم النوم مباشرة، ولكن هذه العادة يكمن وراءها العديد من الأضرار الصحية لجسم الإنسان، لأن الحرق يتوقف تمامًا في هذه المرحلة، و يتحول الطعام إلى دهون يتم تخزينها مباشرة في الجسم .
وقالت الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائي تخسيس وتغذية، ان تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون، التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والنوم مباشرة من اخطر العادات التي تسبب مخاطر كثير جسيمة للصحة والجسم.
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وتابعت الدمرداش في منشور له عبر حسابها الرسمي على الفيس بوك، ان إن النوم بعد الأكلات الدسمة يسبب 4 أمور خطيرة للصحة و الجسم، وهي :
1- الإصابة بمشاكل ارتجاع المريء والحموضة:
قد تشعر بالراحة عند الاستلقاء فور تناول الوجبة، ولكنها تؤدي إلى حرقة في المعدة بسبب إنتاج أحماض المعدة للهضم، وتوجيهها نحو الحلق أو الصدر .
2- السكتات القلبية والدماغية .
3- زيادة فرص الحلم بالكوابيس .
4-زيادة خطر الوفاة بسبب الأزمة القلبية .
وتابعت الدمرداش، أنه في حالة الرغبة في تناول الطعام ليلا يفضل ان لا يتم تناوله في أوقات متأخرة أي بعد الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل؛ حيث ان الجسم يميل الي تخزين الدهون في هذه الأوقات، وليس في حرق الدهون.
ونوهت الدمرداش، أنه من الضروري الحرص على تناول الأطعمة الخفيفة قدر الإمكان، وتجنب النوم بعد الأكل مباشرة، بل يفضل الانتظار لمدة تتراوح من ساعتين إلى ٣ ساعات على الأقل.
ونوهت الدمرداش، أنه من الضروري الحرص على تناول الأطعمة الخفيفة قدر الإمكان، وتجنب النوم بعد الأكل مباشرة، بل يفضل الانتظار لمدة تتراوح من ساعتين إلى ٣ ساعات على الأقل.