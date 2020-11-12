خلى بالك.. 4 مخاطر تهدد صحتك عند النوم مباشرة بعد تناول الطعام

1- الإصابة بمشاكل ارتجاع المريء والحموضة:



قد تشعر بالراحة عند الاستلقاء فور تناول الوجبة، ولكنها تؤدي إلى حرقة في المعدة بسبب إنتاج أحماض المعدة للهضم، وتوجيهها نحو الحلق أو الصدر .





2- السكتات القلبية والدماغية .