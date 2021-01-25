رئيس اتحاد كرة اليد: منتخب مصر دخل التاريخ بعد التأهل لدور الثمانية لكأس العالم ..فيديو

قال المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم، "منتخب كرة اليد المصري أكد أنه عند حسن ظن الجماهير والشعب به"، مشيرا إلى أننا حققنا خطوة كبيرة في أن يصبح الفريق المصري من أقوى 8 فرق في العالم". أكدأنهبه"،أنناأنأقوى





وأضاف هشام نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي مصر"، أن بداية المباراة بين منتخب مصر ومنتخب سلوفينيا لم تكن على المستوى المطلوب، ولكننا سيطرنا في الشوط الثاني بسبب روح الفريق وإصرارهم على الفوز.





هشام نصر ، أن منتخب مصر سيواجه منتخب الدنمارك، وهذا المنتخب به أحسن حارس مرمي في العالم، فهو منتخب متكامل جدا ومدرسة كبيرة في كرة اليد. وأوضحالدنمارك،به