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حوادث

ضبط شخص نشر صورة طفلة بصحبه سيدة وادعى اختطافها

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:05 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن صورتين لسيدة بصحبتها طفلة صغيرة داخل أحد القطارات وإدعاء القائم بالنشر خطف الطفلة.

بالفحص تبين أن الطفلة المشار إليها حفيدة زوج السيدة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط صاحب الصفحة القائم بالنشر وتبين أنه ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) ، وبمواجهته أكد نشر ذلك الخبر ظنًا منه أن الطفلة المشار إليها مخطوفة لإختلاف الشبه بين السيدة والطفلة ، وسعيًا منه لمساعدة أهليتها للتوصل إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
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