لا ننتظر تلقى شكاوى من الأطراف.. جهاز المنافسة ومنع الاحتكار يكشف عن أدوات رصد أي مخالفة.. فيديو

أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أن الجهاز في إطار متابعته لحركة الأسواق وسلوك المنتجين والمصنعين لا ينتظر تلقي شكوى من الأطراف ، بل يبادر في حال رصد أي مخالفة ينتج عنها التأثير على مناخ المنافسة أو نشوء ممارسات احتكارية، متابعًا أنه سيتم برمجة كافة الأسعار الموجودة في السوق ودراسة اي طفرات سعرية غير مبررة ليست مصحوبة بزيادة في التكاليف او مدخلات الإنتاج حيث يتم تشكيل فرق للبحث والرصد ".





وأوضح محمود ممتاز خلال لقاءه عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أن أدوات جهاز لإنقاذ القانون تتمثل في شق المنافسة في أداتين الأولى هي إنفاذ القانون لو سمحت بوجود ضبطية قضائية للعاملين بالجهاز وبوسهعهم التوجه للشركات والحصول على المعلومات اللازمة لاثبات ذلك ، بالإضافة لأداة ثانية وهي الأداة التوعوية فيما يخص متخذي القرار حيث نبدي وجهة نظرنا في القرار كونه سينشأ ممارسات احتكارية.





وضرب محمود ممتاز، مثالًا على ذلك قائلا: " في وقت من الأوقات كان هناك قرار يتعلق بقطاع الأسمنت حيث كان سعر الطاقة سيهذب للمصانع الجديدة بسعر أعلى من القائمة وهنا تدخلنا وأرسلنا خطابات للجهات المعنية بتصورنا وطالبنا بوضع سعر متساوي للكافة حتى يكون هناك إطار في المنافسة ".





وأشاد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، باستجابة الوزارات المعنية لآراء وقرارات الجهاز مؤكدًا أن هذا التناغم أدى لحصول الجهاز على جائزة البنك الدولي.



