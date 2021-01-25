لا ننتظر تلقى شكاوى من الأطراف.. جهاز المنافسة ومنع الاحتكار يكشف عن أدوات رصد أي مخالفة.. فيديو

أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أن الجهاز في إطار متابعته لحركة الأسواق وسلوك المنتجين والمصنعين لا ينتظر تلقي شكوى من الأطراف ، بل يبادر في حال رصد أي مخالفة ينتج عنها التأثير على مناخ المنافسة أو نشوء ممارسات احتكارية، متابعًا أنه سيتم برمجة كافة الأسعار الموجودة في السوق ودراسة اي طفرات سعرية غير مبررة ليست مصحوبة بزيادة في التكاليف او مدخلات الإنتاج حيث يتم تشكيل فرق للبحث والرصد ".
وأوضح محمود ممتاز خلال لقاءه عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أن أدوات جهاز لإنقاذ القانون تتمثل في شق المنافسة في أداتين الأولى هي إنفاذ القانون لو سمحت بوجود ضبطية قضائية للعاملين بالجهاز وبوسهعهم التوجه للشركات والحصول على المعلومات اللازمة لاثبات ذلك ، بالإضافة لأداة ثانية وهي الأداة التوعوية فيما يخص متخذي القرار حيث نبدي وجهة نظرنا في القرار كونه سينشأ ممارسات احتكارية.
وضرب محمود ممتاز، مثالًا على ذلك قائلا: " في وقت من الأوقات كان هناك قرار يتعلق بقطاع الأسمنت حيث كان سعر الطاقة سيهذب للمصانع الجديدة بسعر أعلى من القائمة وهنا تدخلنا وأرسلنا خطابات للجهات المعنية بتصورنا وطالبنا بوضع سعر متساوي للكافة حتى يكون هناك إطار في المنافسة ".
وأشاد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، باستجابة الوزارات المعنية لآراء وقرارات الجهاز مؤكدًا أن هذا التناغم أدى لحصول الجهاز على جائزة البنك الدولي.