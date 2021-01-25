ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لا ننتظر تلقى شكاوى من الأطراف.. جهاز المنافسة ومنع الاحتكار يكشف عن أدوات رصد أي مخالفة.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:32 ص
جهاز المنافسه ومنع
جهاز المنافسه ومنع الاحتكار
Advertisements
داليا أحمد
أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أن الجهاز في إطار متابعته لحركة الأسواق وسلوك المنتجين والمصنعين لا ينتظر تلقي شكوى من الأطراف ، بل يبادر في حال رصد أي مخالفة ينتج عنها التأثير على مناخ المنافسة أو نشوء ممارسات احتكارية، متابعًا أنه سيتم برمجة  كافة الأسعار الموجودة في السوق ودراسة اي طفرات سعرية غير مبررة ليست   مصحوبة بزيادة في التكاليف او مدخلات الإنتاج حيث يتم تشكيل فرق للبحث والرصد ".

وأوضح محمود ممتاز خلال  لقاءه عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أن أدوات جهاز لإنقاذ القانون تتمثل في شق المنافسة في أداتين الأولى هي إنفاذ القانون لو سمحت بوجود ضبطية قضائية  للعاملين بالجهاز وبوسهعهم  التوجه للشركات والحصول على المعلومات اللازمة لاثبات  ذلك ، بالإضافة لأداة ثانية وهي الأداة التوعوية  فيما يخص  متخذي القرار حيث نبدي وجهة نظرنا في القرار كونه سينشأ  ممارسات احتكارية.

 وضرب محمود ممتاز، مثالًا على ذلك قائلا: " في وقت من الأوقات كان هناك  قرار يتعلق بقطاع الأسمنت حيث كان سعر  الطاقة سيهذب للمصانع الجديدة بسعر أعلى من القائمة وهنا تدخلنا وأرسلنا خطابات للجهات  المعنية  بتصورنا  وطالبنا بوضع سعر متساوي للكافة حتى يكون هناك إطار  في  المنافسة ".

 وأشاد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، باستجابة الوزارات المعنية  لآراء وقرارات الجهاز  مؤكدًا أن هذا التناغم  أدى لحصول الجهاز على جائزة البنك الدولي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمود ممتاز رئيسًا لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

نرحب بكل ما يخدم الوطن.. رسالة وكيل الأزهر خلال استقباله رئيس حماية المنافسة ومنع الاحتكار

"حماية المنافسة" يدرب موظفي الأزهر على مكافحة "التواطؤ في التعاقدات"

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس يتعرض لـ موقف طريف بسبب صديقة له.. شاهد

المواطن مش ناقص.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب قرار وزارة التضامن

غرفة سرية.. شاب يعثر على اكتشاف مخيف خلف المدفأة في منزله | فيديو

أخبار التوك شو.. مفاجأة في مصر بعد 10 أعوام.. تاج الدين يزف بشرى للمواطنين حول إصابات كورونا.. وتفاصيل يرويها أول طبيب يحصل على لقاح كورونا في مصر

أخبار الأهلي.. القيمة التسويقية لمباراة الدحيل.. جدل حول حكم مواجهة بيراميدز.. موسيماني يتوقع مفاجآت في مونديال الأندية

مصر تصعد لـ ربع نهائي بطولة العالم لليد بعد التعادل مع سلوفينيا 25-25

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمكة قرش بطول 3 أمتار تحاصر أبًا وابنه خلال رحلة صيد.. فيديو وصور

الصدفية والأكزيما.. اكتشاف خطير يفسر تطور الأمراض الجلدية والسبب فيها.. صور

غرفة سرية.. شاب يعثر على اكتشاف مخيف خلف المدفأة في منزله | فيديو