موعد مباراة منتخب مصر والدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد





وحسم الفراعنة تأهلهم خلال مباراة سلوفينيا، أمس الأحد، والتي انتهت بالتعادل 25-25، حيث رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 7 نقاط.





وستقام يوم الأربعاء المقبل 27 يناير المقبل على 3 صالات استاد القاهرة الرياضي والعاصمة الإدارية الجديدة، دكتور حسن مصطفى بأكتوبر، وتلعب مباراة مصر والدنمارك الساعة 6:30 على صالة ستاد القاهرة.



