ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تبدأ تلقيح العسكريين بسوريا ضد كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:38 ص
اللقاح الروسي
اللقاح الروسي
Advertisements
قسم الخارجي
بدأت روسيا، اليوم الإثنين، تطعيم العسكريين في قاعدة حميميم السورية، بلقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لقاح فيروس كورونا الروسي جيد، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في افتقارنا إلى المعدات اللازمة لإنتاجه بالكميات اللازمة .

وقال بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع: أكرر مرة أخرى لكي يسمعني الجميع في البلاد، تتلخص مهمتنا في التطعيم داخل روسيا، ومكونات هذا اللقاح الروسي جيدة " . 

وأضاف الرئيس الروسي: "ما زلنا نفتقر إلى المعدات اللازمة لإنتاج كمية اللقاحات، التي نحتاج إليها". 

وتابع بوتين: "كانت روسيا أول دولة في العالم تخترع وتبدأ إنتاج اللقاح من قبل مركز أبحاث "جمالي" ومركز نوفوسيبيرسك "فيكتور"، وهو لقاح جيد وقد تحدثت عدة مرات حول ذلك، وأمنه وفعاليته تصل إلى 95 في المئة وأكثر، ويتحدث الخبراء عن 96-97 في المائة بالفعل، من مستوى الحماية، ولم ترصد أي حالة خطيرة بشأن الآثار الجانبية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل أصيب بكورونا؟ بوتين يتعرض لنوبة سعال حادة على الهواء.. شاهد

6 ملايين جرعة شهريا .. روسيا تزف بشرى حول لقاح كورونا

بوتين: اللقاح الروسي ضد كورونا جيد ولدينا نقص في معدات الإنتاج اللازمة لإنتاجه

فيرس كورونا زادت قوته 13 مرة.. ووصلنا للموجة الخامسة

لا يوجد دليل.. بوتين: منشأ فيروس كورونا غير معروف حتى الآن

رئيس مركز "جامالي" يتوقع تلقيح قرابة 70-80% من سكان روسيا بحلول الخريف

ترشيحاتنا

الدعاء الذي بكت فيه الدكتورة عبلة الكحلاوي ..فيديو

نصيحة الدكتورة عبلة الكحلاوي لمن يشعر بالحزن وانكسار القلب

هل يجوزصلاة العشاء بعد منتصف الليل ؟.. لها 5 أوقات ينبغي معرفتها

أخبار الأهلي.. القيمة التسويقية لمباراة الدحيل.. جدل حول حكم مواجهة بيراميدز.. موسيماني يتوقع مفاجآت في مونديال الأندية

ابنة عبلة الكحلاوي ناعية والدتها: وداعا وموعدنا على الحوض

بعد إجازة نصف العام مباشرة.. متحدث التعليم العالي يعلن عن موعد امتحانات الجامعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 9 أيام من إعلان وفاتها بـ كورونا.. مسنة 85 عامًا تعود للحياة

محاولة اختطاف في وضح النهار.. أم تنقذ طفلها من قبضة خاطفة في آخر لحظة

بعد فراق 50 عامًا.. فيسبوك يساعد في جمع شمل أم وابنتها