موجز السوشيال ميديا.. الجمهور يشيد بـ أحمد الأحمر بعد تألقه أمام منتخب سلوفينيا





دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #امير_توفيق بعد التجديد لـ حمدي فتحي واليو ديانج لاعبي الوسط بالنادي الأهلي لمدة موسمين إضافيين.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏برافو برافو للأهلي و امير توفيق سايب توأمه يكتشن فرقة اليد و بيجدد للاعيبة .. السولية ومعلول لازم يبقوا الخطوة اللي جاية.. والباك جراوند ده كويسة احسن من صور البيت".









نعى الكابتن أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي والتى توفيت مساء أمس إثر إصابتها بفيروس كورونا.





ونشر أحمد فتحي، عبر حسابة بإنستجرام صورة للراحلة وعلق عليها قائلا: "إنا لله وإنا اليه راجعون ربنا يرحم دكتوره عبلة ويدخلها فسيح جناته ويلهم محبيها الصبر والسلوان".













دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #احمد_الاحمر بعد تألقه في مباراة المنتخب المصري لكرة اليد امس امام منتخب سلوفينيا في بطولة كأس العالم لكرة اليد.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏١٠٠ الف جنيه تشيرتات لـ أحمد الاحمر فى السنه" و"‏انت استثنائي مش زي الباقي أحمد الأحمر أعظم رياضي في مصر".









احتفلت الفنانة مي كساب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلاد الفنان صلاح عبج الله ال 66



