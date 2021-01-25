أخبار الرياضة.. وكيل كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

تقييم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول من مانشستر يونايتد

تأهل فريق مانشستر يونايتد لدور الـ 8 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه علي ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الاثنين 25 يناير 2021.

ليس خائنا.. وكيل كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

كشف حازم فتوح وكيل باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي عن أسباب رحيله عن الزمالك قبل خوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مع القلعة البيضاء.

موعد مباراة منتخب مصر والدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد

ضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الدنماركي في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، التي تقام في مصر في الفترة من 13 يناير وحتى 31 من الشهر نفسه.

آري بابل يضيف لثنائيات الأجانب في تاريخ الإسماعيلي.. تقرير

تعد ثنائية الأنجولى آرى بابل مهاجم الاسماعيلي فى مرمى غزل المحلة الـ 9 للاعبين الأجانب خلال 197 مرة فى تاريخ مباريات الإسماعيلى ضمن مسابقة الدورى العام والـ 261 فى جميع البطولات .



