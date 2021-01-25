ليس خائنا.. وكيل كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

كشف حازم فتوح وكيل باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي عن أسباب رحيله عن الزمالك قبل خوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مع القلعة البيضاء.

قال فتوح في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" :" كارتيرون كان يفكر في ترك نادي الزمالك قبل الإعلان عن قراره بـ 17 يومًا".





وأضاف:" المستحقات المتأخرة كانت أحد أهم الأسباب وراء رحيل كارتيرون عن الزمالك، بعد الحديث لعدة مرات مع إدارة النادي".





وأوضح، أنه المدرب كان له مستحقات مالية متأخرة بعد السوبر الإفريقي أمام الترجي، مشيرًا إلى أنه كان حريص دائما على مصلحة اللاعبين.





وتابع:" لا أعتبر رحيل كارتيرون عن الزمالك خيانة كما ردد البعض بعد ذلك، طلب من أمير مرتضى وضع حدًا للمشاكل الخاصة بعقود اللاعبين وإلا سيرحل واتخذ قرار الرحيل بعد مباراة الأهلي".