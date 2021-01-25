رئيس جامعة الأزهر ناعيا عبلة الكحلاوي: دعت بلسانها وفعلت الخير بيدها

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، بخالص العزاء والمواساة لطلاب العلم ورواد العمل الخيري في وفاة الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي.





وأكد "المحرصاوي"، في بيان الاثنين، أن الدكتورة عبلة الكحلاوي، وهبت حياتها للدعوة فكانت مثالًا للمرأة المسلمة التي تدعو بلسانها وتفعل الخير بيدها.





وأوضحت الجامعة أن برامجها الإعلامية ومؤلفاتها العلمية وأعمالها الخيرية ستظل باقية تخلد ذكراها وتشجع غيرها للسير على خطاها.



