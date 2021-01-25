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برلمان

محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ناعيا عبلة الكحلاوي: كانت مثالا للسماحة والإيمان وأسِرت القلوب بصدقها

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:39 ص
الدكتورة عبلة الكحلاوي
الدكتورة عبلة الكحلاوي
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نعى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي  توفيت مساء أمس.

وقال محمد أبو العينين في نعيه:"أنعي  ببالغ الحزن والأسي أنعي الأم الفاضلة والداعية الإسلامية الكبيرة الدكتورة عبلة الكحلاوي،العالمة الجليلة التي أسِرت قلوب العالم العربي بصدقها وحديثها الذي يملأ القلب سكينة" .

وأضاف محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب:" كانت الراحلة مثالا للسماحة والإيمان والرحمة ونورا فى حياة الملايين من الأسر، كما كانت نموذجا فى المساعدة وأعمال الخير .. جعل الله أعمالها الصالحة فى ميزان حسناتها" . 

واختتم أبو العينين:" بدموع غالية وقلب يعتصر ألما ندعو  لفقيدة الأمة بالرحمة والمغفرة والفردوس الأعلي..اللهم أبدلها دارا خير من دارها .. وأهلا خيرا من أهلها ..رحم الله الأم والداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي .. وألهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان ..إنا لفراقك لمحزونون .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".


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